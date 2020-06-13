8 бригад восстанавливают электроэнергию в трех районах Воронежской области

13 Июнь 2020 2020-06-13T18:45:06+03:00

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Энергетики восстанавливают снабжение потребителей в трёх районах области, нарушенное в результате сильного ветра. От непогоды (были зафиксированы порывы до 20 метров в секунду) пострадали жители Семилукского, Нижнедевицкого и Новоусманского районов.

- В аварийно-восстановительных работах участвуют восемь бригад в составе 28 человек, задействовано 12 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе «Россети Центр Воронежэнерго». - Рекомендует жителям держаться в стороне от линий электропередач. Помните: нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-50-50-115, а также по телефону +7 (915) 369-69-69 в Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU