8 бригад восстанавливают электроэнергию в трех районах Воронежской области
Энергетики восстанавливают снабжение потребителей в трёх районах области, нарушенное в результате сильного ветра. От непогоды (были зафиксированы порывы до 20 метров в секунду) пострадали жители Семилукского, Нижнедевицкого и Новоусманского районов.
- В аварийно-восстановительных работах участвуют восемь бригад в составе 28 человек, задействовано 12 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе «Россети Центр Воронежэнерго». - Рекомендует жителям держаться в стороне от линий электропередач. Помните: нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли.
Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-50-50-115, а также по телефону +7 (915) 369-69-69 в Viber.
ИСТОЧНИК KP.RU