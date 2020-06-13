2020-06-13T18:45:06+03:00
Происшествия

8 бригад восстанавливают электроэнергию в трех районах Воронежской области

Аварии на электросетях произошли из-за сильного ветра
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Энергетики восстанавливают снабжение потребителей в трёх районах области, нарушенное в результате сильного ветра. От непогоды (были зафиксированы порывы до 20 метров в секунду) пострадали жители Семилукского, Нижнедевицкого и Новоусманского районов.

- В аварийно-восстановительных работах участвуют восемь бригад в составе 28 человек, задействовано 12 единиц спецтехники, - сообщили в пресс-службе «Россети Центр Воронежэнерго». - Рекомендует жителям держаться в стороне от линий электропередач. Помните: нельзя приближаться к провисшим или оборванным проводам. Если на вашем пути лежит провод, не подходите к нему ближе, чем на восемь метров. Если вы оказались на более близком расстоянии, отходите от провода, не отрывая стопы от земли.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-50-50-115, а также по телефону +7 (915) 369-69-69 в Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже Audi сбила семью с ребенком: водитель сбежал
В Воронеже задержали похитителя велосипедов
8 бригад восстанавливают электроэнергию в трех районах Воронежской области
Воронежские музеи и библиотеки показывают праздничные проекты ко Дню России
В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды жителей 25 домов
Утрений пожар на крыше бизнес-центра в Воронеже тушили 62 человека
Жительница Воронежа потеряла 48 тысяч после того, как "обезопасила" карту
В Воронеже еще девять человек вылечились от коронавируса
Воронежская область заняла пятое место по суточному приросту заболевших коронавирусом в России
В Воронеже показатели перехода ко второму этапу снятия ограничений далеки от нормы
В Воронеже Kia перевернулась на крышу
Филармония поздравляет земляков с Днем Воронежской области концертом
В Воронежской области Hyundai на встречке врезался в "семерку": один погибший
Под Воронежем мопед перевернулся в кювет
Число заразившихся коронавирусом воронежцев перевалило за 4200 к 13 июня
«РВК-Воронеж» формирует предложение по реконструкции Левобережных очистных сооружений