В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды жителей 25 домов

13 Июнь 2020 2020-06-13T17:15:38+03:00

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Днем 13 июня без воды остались жители 25 домов в Коминтерновском районе Воронежа. Из-за двух прорывов на трубопроводе на улице Беговой водоснабжение ограничили домам №№ 128,130,132,134,136,138,140,142,144,146 и 148 на Беговой, №№ 109,111,113,115,117,119 на Хользунова, №№ 121,123,125,127,131,133,135,137 на Новгородской. Пока коммунальщики ремонтировали чугунную трубу, жильцам организовали подвоз воды в трех местах.

- Из-за трехметровой глубины залегания трубы ремонтникам пришлось работать по пояс в воде. Основной фронт работ уже завершили. К 16.30 водоснабжение восстановили в полном объеме, - сообщили в «РВК-Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU