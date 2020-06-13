2020-06-13T16:54:37+03:00
Происшествия

Утрений пожар на крыше бизнес-центра в Воронеже тушили 62 человека

Горела крыша бизнес-центра Галереи Чижова
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
фото 36.mchs.gov.ruфото 36.mchs.gov.ru
Изменить размер текста:

13 июня ранним утром пожарным пришлось выезжать в центр Воронежа. Горела крыша бизнес-центра Галереи Чижова.

- Сообщение о пожаре на ул.Кольцовской поступило на пульт дежурного в 4.10. В многоэтажном здании на 18-м этаже загорелся битум на кровле. Пожар тушили 62 человека на 22 машинах, ликвидировали его в 4.45. Никто не пострадал.Причину возгорания выясняют эксперты, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежские музеи и библиотеки показывают праздничные проекты ко Дню России
В Воронеже устранили аварию, оставившую без воды жителей 25 домов
Утрений пожар на крыше бизнес-центра в Воронеже тушили 62 человека
Жительница Воронежа потеряла 48 тысяч после того, как "обезопасила" карту
В Воронеже еще девять человек вылечились от коронавируса
Воронежская область заняла пятое место по суточному приросту заболевших коронавирусом в России
В Воронеже показатели перехода ко второму этапу снятия ограничений далеки от нормы
В Воронеже Kia перевернулась на крышу
Филармония поздравляет земляков с Днем Воронежской области концертом
В Воронежской области Hyundai на встречке врезался в "семерку": один погибший
Под Воронежем мопед перевернулся в кювет
Число заразившихся коронавирусом воронежцев перевалило за 4200 к 13 июня
«РВК-Воронеж» формирует предложение по реконструкции Левобережных очистных сооружений