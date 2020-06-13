Утрений пожар на крыше бизнес-центра в Воронеже тушили 62 человека
Горела крыша бизнес-центра Галереи Чижова
фото 36.mchs.gov.ru
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13 июня ранним утром пожарным пришлось выезжать в центр Воронежа. Горела крыша бизнес-центра Галереи Чижова.
- Сообщение о пожаре на ул.Кольцовской поступило на пульт дежурного в 4.10. В многоэтажном здании на 18-м этаже загорелся битум на кровле. Пожар тушили 62 человека на 22 машинах, ликвидировали его в 4.45. Никто не пострадал.Причину возгорания выясняют эксперты, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU