2020-06-13T15:28:35+03:00
Происшествия

Жительница Воронежа потеряла 48 тысяч после того, как "обезопасила" карту

За сутки мошенники обманули семь жителей региона
Ярослав ИВАНОВ
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За 12 июня жертвами аферистов стали семь жителей Воронежской области. Большинство обманули по телефону или в интернете.

27-летнюю женщину провели с помощью старой сказки про "подозрительную активность на карте". Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка сообщил, что нужно сделать, чтобы обезопасить деньги.

После предоставления конфиденциальной информации с расчетного счета потерпевшей исчезли около 48 000 рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные неизвестным лицам, в том числе представляющимися сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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