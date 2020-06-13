Жительница Воронежа потеряла 48 тысяч после того, как "обезопасила" карту

13 Июнь 2020 2020-06-13T15:28:35+03:00

За сутки мошенники обманули семь жителей региона

Изменить размер текста: A A

За 12 июня жертвами аферистов стали семь жителей Воронежской области. Большинство обманули по телефону или в интернете.

27-летнюю женщину провели с помощью старой сказки про "подозрительную активность на карте". Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка сообщил, что нужно сделать, чтобы обезопасить деньги.

После предоставления конфиденциальной информации с расчетного счета потерпевшей исчезли около 48 000 рублей.

Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные неизвестным лицам, в том числе представляющимися сотрудникам финансовых учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU