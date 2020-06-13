Жительница Воронежа потеряла 48 тысяч после того, как "обезопасила" карту
За 12 июня жертвами аферистов стали семь жителей Воронежской области. Большинство обманули по телефону или в интернете.
27-летнюю женщину провели с помощью старой сказки про "подозрительную активность на карте". Мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка сообщил, что нужно сделать, чтобы обезопасить деньги.
После предоставления конфиденциальной информации с расчетного счета потерпевшей исчезли около 48 000 рублей.
Будьте бдительны, не сообщайте свои личные данные неизвестным лицам, в том числе представляющимися сотрудникам финансовых учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU