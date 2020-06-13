2020-06-13T15:02:16+03:00
Коронавирус Covid-19

В Воронеже еще девять человек вылечились от коронавируса

Всего с начала пандемии COVID-19 побороли 1953 жителя региона
Ярослав ИВАНОВ
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Еще девять жителей Воронежской области выздоровели после коронавируса. Таким образом, по состоянию на 13 июня, число победивших COVID-19 выросло до 1953 человек.

Напомним, всего с начала наблюдений в Воронежской области коронавирус диагностировали 4 221 человека. К сожалению, 21 человек умерли.

На сегодняшний день Воронежская область на пятом месте в стране по суточному приросту заболевших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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