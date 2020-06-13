Воронежская область заняла пятое место по суточному приросту заболевших коронавирусом в России

13 Июнь 2020 2020-06-13T14:01:04+03:00

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Воронежская область вошла в Топ-5 по суточному приросту заболевших коронавирусом в стране. Наш регион на пятом месте – с 228 случаями заражения. Нас обогнали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.

А в Черноземье Воронежская область лидирует. Более того, в соседних областях рост заболеваний по данным суточного прироста ниже в разы. В Курской области - 83 случая, в Орловской - 81, в Белгородской -77, в Тамбовской – 64, в Липецкой - 59 человек.

Напомним, из-за роста числа заболевших в Воронежской области режим самоизоляции продлили до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU