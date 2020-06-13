2020-06-13T14:01:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Воронежская область заняла пятое место по суточному приросту заболевших коронавирусом в России

И первое – в Черноземье
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воронежская область вошла в Топ-5 по суточному приросту заболевших коронавирусом в стране. Наш регион на пятом месте – с 228 случаями заражения. Нас обогнали Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.

А в Черноземье Воронежская область лидирует. Более того, в соседних областях рост заболеваний по данным суточного прироста ниже в разы. В Курской области - 83 случая, в Орловской - 81, в Белгородской -77, в Тамбовской – 64, в Липецкой - 59 человек.

Напомним, из-за роста числа заболевших в Воронежской области режим самоизоляции продлили до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская область заняла пятое место по суточному приросту заболевших коронавирусом в России
В Воронеже показатели перехода ко второму этапу снятия ограничений далеки от нормы
В Воронеже Kia перевернулась на крышу
Филармония поздравляет земляков с Днем Воронежской области концертом
В Воронежской области Hyundai на встречке врезался в "семерку": один погибший
Под Воронежем мопед перевернулся в кювет
Число заразившихся коронавирусом воронежцев перевалило за 4200 к 13 июня
«РВК-Воронеж» формирует предложение по реконструкции Левобережных очистных сооружений
Над левым берегом Воронежа поднялся черный дым из-за пожара на предприятии по утилизации мусора
Воронежцы сняли на видео пожар у Птичьего рынка
За год в воронежском онкодиспансере провели более 21 тысячи курсов химиотерапии
Под Воронежем перезахоронили останки погибшего в воздушном бою штурмана
В 2021 году под Воронежем построят новое здание для поликлиники
Воронежцев напугала пожарная тревога в железнодорожном вокзале
Начинающий «трейдер» из Воронежской области потерял на «бирже» 385 тысяч рублей
Воронежцев приглашают принять участие в «Рейде по мемориалам»
В центре Воронежа из-за технологического сбоя порядка 1000 человек остались без электроэнергии
Нововоронежские полицейские помогли водителю, перевернувшемуся на автомобиле
«Что с погодой?»:в Воронежской области одновременно ожидаются аномальная жара, грозы и град
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, немного улучшились
Четырех человек госпитализировали после столкновения «ВАЗ» с фонарным столбом в Воронеже
В Воронежской области еще 85 человек выздоровели после коронавируса к 12 июня
Ранним утром в Воронежской области молодой водитель перевернулся на «Ладе Приора»
В Воронежской области еще 227 человек заразились коронавирусом к 12 июня
Патологоанатом спас жизнь мужчины, медленно травившегося угарным газом под Воронежем
Воронежцы постепенно перестают обращаться за кредитными каникулами
Воронежцам расскажут об археологическом волонтёрстве
В Воронеже водителя джипа оштрафовали за парковку на пешеходном переходе