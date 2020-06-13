В Воронеже показатели перехода ко второму этапу снятия ограничений далеки от нормы

13 Июнь 2020 2020-06-13T13:36:24+03:00

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Оперштаб по борьбе с коронавирусом в Воронежской области привел свежие данные по показателям, определяющим возможность второго этапа снятия ограничений. Они все еще далеки от нормы.

По состоянию на 13 июня, коэффициент распространения инфекции 1,35 (при норме 0,8), этот показатель слегка улучшился по сравнению с предыдущим днем, вчера было 1,55. А вот свободных коек для лечения Covid-19 стало меньше по сравнению с днем накануне: 28,1% (при норме 50%), вчера было 30,6%.

Зато нет проблем с тестированием: на 100 тыс. жителей - 189,9 (при норме 90).

Напомним, за сутки заболевших коронавирусом в Воронежской области стало на 228 человек больше.

Режим самоизоляции продлили до 22 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU