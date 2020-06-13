2020-06-13T12:06:07+03:00
Происшествия

В Воронеже Kia перевернулась на крышу

Авария произошла на Заставе
Ярослав ИВАНОВ
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Около восьми утра 13 июня на Заставе произошла авария. Kia Rio перевернулась на въезде на виадук у больницы №3.

Иномарка поворачивала с Донбасской на виадук, 31-летняя автоледи при этом не пропустила ВАЗ-2110, который следовал со Среднемосковской в сторону Донбасской. В результате столкновения иномарка перевернулась на крышу. На место аварии вызывали спасателей. В ДТП пострадала автоледи, она обратилась за медпомощью.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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