Филармония поздравляет земляков с Днем Воронежской области концертом

13 Июнь 2020 2020-06-13T11:09:53+03:00

Споют "Воронежские девчата", а артисты лектория прочитают произведения Анатолия Жигулина

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День Воронежской области, который отмечается 13 июня, филармония отмечает праздничным концертом.

В программе литературно-музыкальная композиция «Воронеж!.. Родина. Любовь» - произведение Анатолия Жигулина читают артисты музыкально-литературного лектория Виктория Черникова, Софья Ермолова, Артур Гурьев, Яна Сафронова. Затем ансамбль «Воронежские девчата» исполнит песни «Воронеж - родина моя» и «Ёлочки-сосёночки».

Посмотреть трансляцию можно в группе филармонии «ВКонтакте» в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU