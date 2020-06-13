Филармония поздравляет земляков с Днем Воронежской области концертом
Споют "Воронежские девчата", а артисты лектория прочитают произведения Анатолия Жигулина
«Воронежские девчата»Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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День Воронежской области, который отмечается 13 июня, филармония отмечает праздничным концертом.
В программе литературно-музыкальная композиция «Воронеж!.. Родина. Любовь» - произведение Анатолия Жигулина читают артисты музыкально-литературного лектория Виктория Черникова, Софья Ермолова, Артур Гурьев, Яна Сафронова. Затем ансамбль «Воронежские девчата» исполнит песни «Воронеж - родина моя» и «Ёлочки-сосёночки».
Посмотреть трансляцию можно в группе филармонии «ВКонтакте» в 11.00.
ИСТОЧНИК KP.RU