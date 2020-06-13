2020-06-13T10:53:06+03:00
Происшествия

В Воронежской области Hyundai на встречке врезался в "семерку": один погибший

Водителю иномарки повезло, он выжил
Ярослав ИВАНОВ
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фото 36.мвд.рффото 36.мвд.рф
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13 июня около половины восьмого утра на 593-м километре автодороги «Москва-Астрахань», что в Грибановском районе, столкнулись Hyundai Solaris и "семерка".

По предварительным данным полиции, 32-летний водитель Hyundai Solaris, следовавший в направлении Москвы, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался «ВАЗ-21074». 71-летний водитель "семерки", житель Грибановского района, погиб. Водителя иномарки с травмами отправили в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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