В Воронежской области Hyundai на встречке врезался в "семерку": один погибший
Водителю иномарки повезло, он выжил
фото 36.мвд.рф
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13 июня около половины восьмого утра на 593-м километре автодороги «Москва-Астрахань», что в Грибановском районе, столкнулись Hyundai Solaris и "семерка".
По предварительным данным полиции, 32-летний водитель Hyundai Solaris, следовавший в направлении Москвы, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался «ВАЗ-21074». 71-летний водитель "семерки", житель Грибановского района, погиб. Водителя иномарки с травмами отправили в больницу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU