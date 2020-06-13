Под Воронежем мопед перевернулся в кювет

13 Июнь 2020 2020-06-13T10:28:22+03:00

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За 12 июня в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 96 ДТП, больше половины из которых произошло в областном центре - 58. Семь человек пострадали.

В половине первого ночи на 68-м километре автодороги «Эртиль-Терновка» в кювет перевернулся мопед. По предварительным данным полиции, 27-летний мужчина управлял Motoland ALPHA RX 11 в состоянии алкогольного опьянения, выбрал скорость не позволяющую контролировать транспортное средство, вследствие чего и допустил съезд в придорожный кювет, где мопед перевернулся.

Водителя и 23-летнего пассажира отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU