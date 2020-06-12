2020-06-12T19:57:02+03:00
Общество

«РВК-Воронеж» формирует предложение по реконструкции Левобережных очистных сооружений

По состоянию на начало июня каких-либо документов по передаче ЛОС не подписано
Виктор ЛЕВШАКОВ
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О том, что «РВК-Воронеж» может купить «Левобережные очистные сооружения» (ЛОС) разговоры ходят уже довольно давно. Даже называлась сумма - 77 миллионов рублей, однако трудно сказать, насколько она соответствует действительности.

Именно «Левобережные очистные сооружения» губернатор Александр Гусев назвал одними из виновников ужасного запаха, преследующего воронежцев в разных районах города. И намекал на необходимость смены хозяина «ЛОС».

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе «РВК» по состоянию на начало июня каких-либо документов по передаче Левобережных очистных сооружений в «РВК-Воронеж» не подписано. Однако сейчас формируется предложение по реконструкции ЛОС с учетом технических и экономических показателей.

- Применение устаревших технологий использования иловых площадок, частично выведенные из эксплуатации линии очистки сточных вод, на наш взгляд, привели к нарушению технологического процесса и некачественной работе Левобережных очистных сооружений в 2018-2019 годах, -прокомментировал гендиректор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко. - На протяжении года «РВК-Воронеж» принимает участие в переговорах относительно дальнейшей судьбы ЛОС. Следует понимать, что это сложный инфраструктурный объект, для стабильной работы которого требуется масштабная и технологически сложная модернизация. В прошлом году мы провели комплексный аудит очистных сооружений.

Заинтересовалась ЛОС и межрайонную природоохранную прокуратуру. Оказалось, что ЛОС сбрасывает сточные вод в Воронежское водохранилище с превышением установленных нормативов загрязняющих веществ. А необходимой разрешительной документации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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