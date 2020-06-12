Над левым берегом Воронежа поднялся черный дым из-за пожара на предприятии по утилизации мусора
Черный дым, поднимающийся в районе Отрожки, который попал на фото и видео многих воронежцев 12 июня - это результат горения мусора и покрышек в районе улицы Землячки.
В Железнодорожном районе находится предприятие по утилизации строительного мусора: там, на открытой площадке и загорелся мусор и автомобильные покрышки.
Информация о возгорании поступила спасателям в 16.54, а уже в 18.05 пожар был ликвидирован. По оперативной информации пострадавших нет. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины. 16 человек боролись с огнем.
- Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.
Пожар на предприятии по утилизации строительного мусора в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU