2020-06-12T18:36:02+03:00
Происшествия

Над левым берегом Воронежа поднялся черный дым из-за пожара на предприятии по утилизации мусора

В частности, загорелись старые автомобильные покрышки
Олег ИВАНОВ
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Дым напугал некоторых горожанДым напугал некоторых горожанФото: принтскрин видео.
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Черный дым, поднимающийся в районе Отрожки, который попал на фото и видео многих воронежцев 12 июня - это результат горения мусора и покрышек в районе улицы Землячки.

В Железнодорожном районе находится предприятие по утилизации строительного мусора: там, на открытой площадке и загорелся мусор и автомобильные покрышки.

Информация о возгорании поступила спасателям в 16.54, а уже в 18.05 пожар был ликвидирован. По оперативной информации пострадавших нет. На место ЧП выезжали четыре пожарные машины. 16 человек боролись с огнем.

- Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар на предприятии по утилизации строительного мусора в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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