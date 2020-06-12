Воронежцы сняли на видео пожар у Птичьего рынка
Клубы дыма, идущие от здания, расположенного на улице Киевская, заметили 12 июня воронежцы, живущие в районе Птичьего рынка. Как выяснилось позже, пожар произошел в жилом доме барачного типа. Всего в нем 7 квартир. А общая площадь - 40х15 метров.
В ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что в 04.37 очевидцы обратились в дежурную часть. На место ЧП выехали шесть пожарных машин. Всего к ликвидации пожара привлекалось 24 человека. Потушить огонь удалось в 05:22. К счастью, никто из людей не пострадал.
Однако в одной из квартир полностью уничтожена огнем веранда и жилая комната площадью 30 кв.м. Уничтожена огнем и кровля здания площадью 90кв.м.
Пожар у Птичьего рынка в Воронеже.
ИСТОЧНИК KP.RU