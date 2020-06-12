Воронежцы сняли на видео пожар у Птичьего рынка

12 Июнь 2020 2020-06-12T18:15:20+03:00

К счастью, никто во время ЧП не пострадал

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Клубы дыма, идущие от здания, расположенного на улице Киевская, заметили 12 июня воронежцы, живущие в районе Птичьего рынка. Как выяснилось позже, пожар произошел в жилом доме барачного типа. Всего в нем 7 квартир. А общая площадь - 40х15 метров.

В ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что в 04.37 очевидцы обратились в дежурную часть. На место ЧП выехали шесть пожарных машин. Всего к ликвидации пожара привлекалось 24 человека. Потушить огонь удалось в 05:22. К счастью, никто из людей не пострадал.

Однако в одной из квартир полностью уничтожена огнем веранда и жилая комната площадью 30 кв.м. Уничтожена огнем и кровля здания площадью 90кв.м.

Пожар у Птичьего рынка в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU