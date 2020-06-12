За год в воронежском онкодиспансере провели более 21 тысячи курсов химиотерапии

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:52:37+03:00

В то же время увеличилось количество мест в круглосуточном стационаре

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В 2019 году в областном онкологическом диспансере провели более 21,1 тысяч курсов химиотерапии пациентам со злокачественными новообразованиями. Каждому четвертому пациенту врачи проводили таргетную терапию, 3% больных – иммунотерапию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

За последний год в областном онкодиспансере увеличилось количество мест в круглосуточном стационаре для проведения химиотерапии с 40 до 110. Их развернули в отремонтированных корпусах на улицах Электросигнальная и Каляева. Дневной стационар увеличил мощность с 17 до 40 коек.

- Круглосуточные химиотерапевтические стационары оснащены достаточным количеством инфузионных насосов (инфузоматов), которые позволяют вводить лекарства несколькими способами: капельным, болюсным, объёмным. Для обеспечения непрерывной инфузии препаратов с постоянной скоростью применяются микроинфузионные помпы, благодаря которым пациент может свободно двигаться, - сообщают в облздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU