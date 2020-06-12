Под Воронежем перезахоронили останки погибшего в воздушном бою штурмана

12 Июнь 2020 2020-06-12T17:11:50+03:00

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12 июня в селе Парусное Новоусманского района прошло перезахоронение останков младшего лейтенанта Вениамина Слабковского - погибшего в воздушном бою штурмана бомбардировщика «Бостон-3». В июле 1942 года его самолет был сбит над селом Тамлык.

Три члена экипажа погибли, а о судьбе четвертого было ничего не известно. Только 23 августа 2019 года благодаря работе поисковых групп из земли были извлечены фрагменты самолета и найдены останки четвертого члена экипажа.

- Над нами постоянно шли воздушные бои, - вспоминает местная жительница Нина Васильевна Мануковская, в детстве она стала невольной свидетельницей падения самолета «Бостон-3». - Мы всегда переживали за наших летчиков. Помню, мы стояли на лугу и кричали, если летел самолет красноармейцев. Иногда бомбардировщики сбивали, они аж врезались в землю, и я так понимаю, что советские летчики старались уводить сбитые самолеты в сторону от села.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что силами офицерского корпуса академии и администрации района была проведена реконструкция мемориала и прилегающей территории братского захоронения № 216.

На памятнике раньше увековечили имена троих летчиков – Андрея Гутяна, Ивана Бондаренко и Федота Атарщикова. Теперь на нем есть и имя Вениамина Слабковского.

Удалось разыскать и внучку родной сестры Слабковского – Наталью Георгиевну Скоромникову. Как рассказали в администрации Новоусманского района, она искала хоть какую-то информацию о Вениамине Викторовиче, и поиски увенчались успехом, когда ей в январе 2020 года позвонили и сообщили, что найденные останки принадлежат ее родственнику.

Монут привели в порядокФото: Пресс-служба Западного военного округа

ИСТОЧНИК KP.RU