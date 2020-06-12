В 2021 году под Воронежем построят новое здание для поликлиники

12 Июнь 2020 2020-06-12T16:43:59+03:00

Также капремонт будет проведен в действующем стационаре

Изменить размер текста: A A

Строительство нового здания Новоусманской ЦРБ губернатор Александр Гусев поручил включить в областную адресную программу на 2021 год. Кроме того, капремонт будет проведен в действующем стационаре.

Жители района жалуются на стесненные условия в поликлинике: здание с трудом справляется с возросшим потоком пациентов, сложно записаться, особенно к узким специалистам, врачам не хватает кабинетов.

По словам руководителя департамента здравоохранения Воронежской области Александра Щукина, сейчас проходит госэкспертизу проектно-сметная документация на строительство дополнительного здания поликлиники. С действующим его планируют соединить переходом.

По данным Росстата, в Новоусманском районе приписное население составляет свыше 84 тысяч человек, более 15 тысяч из них – дети.

ИСТОЧНИК KP.RU