Воронежцев напугала пожарная тревога в железнодорожном вокзале

12 Июнь 2020 2020-06-12T15:58:53+03:00

Оказалось, что сигнализация сработала из-за того, что произошло отключение электроэнергии

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Читатель «КП-Воронеж» 12 июня сообщил в нашу редакцию, что около 8.00 на железнодорожном вокзале «Воронеж-1» сработала пожарная сигнализация. Мужчина был на -1 этаже, где расположены пригородные кассы. На видео он снял, как в помещении погас свет, а из динамиков зазвучало: «Пожарная тревога, покиньте помещение».

Однако, по словам горожанина, в 8.15 его электричка «Воронеж-Рамонь» отправилась по расписанию.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги нам объяснили, что никакого ЧП не было, произошло выключение электроэнергии, но сотрудники вокзала быстро подключили другой источник питания.

При отключении электричества автоматически срабатывает оповещение в целях безопасности пассажиров, однако угрозы никакой не было. Через 8 минут подача электроэнергии была восстановлена. Сейчас вокзал работает в штатном режиме.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vrn.kp.ru/video/embed/784640" frameborder="0"></iframe> Тревога на воронежском вокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU