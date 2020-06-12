2020-06-12T15:58:53+03:00
Общество

Воронежцев напугала пожарная тревога в железнодорожном вокзале

Оказалось, что сигнализация сработала из-за того, что произошло отключение электроэнергии
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Читатель «КП-Воронеж» 12 июня сообщил в нашу редакцию, что около 8.00 на железнодорожном вокзале «Воронеж-1» сработала пожарная сигнализация. Мужчина был на -1 этаже, где расположены пригородные кассы. На видео он снял, как в помещении погас свет, а из динамиков зазвучало: «Пожарная тревога, покиньте помещение».

Однако, по словам горожанина, в 8.15 его электричка «Воронеж-Рамонь» отправилась по расписанию.

В пресс-службе Юго-Восточной железной дороги нам объяснили, что никакого ЧП не было, произошло выключение электроэнергии, но сотрудники вокзала быстро подключили другой источник питания.

При отключении электричества автоматически срабатывает оповещение в целях безопасности пассажиров, однако угрозы никакой не было. Через 8 минут подача электроэнергии была восстановлена. Сейчас вокзал работает в штатном режиме.

Тревога на воронежском вокзале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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