2020-06-12T15:46:41+03:00
Происшествия

Начинающий «трейдер» из Воронежской области потерял на «бирже» 385 тысяч рублей

На самом деле никакой биржи и не было, он просто переводил деньги мошенникам
Олег ИВАНОВ
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36-летний житель Грибановского района в социальной сети нашел программу для торговли на валютной бирже. 9 июня начинающий «трейдер» подумал: «А почему бы мне не разбогатеть?» Мужчина установил программу на телефон.

Вскоре ему позвонил «волк с Уолл-стрит» и убедил внести на счет 15 тысяч рублей для начала торговли. Так день за днем мошенники убеждали «горе-трейдера» увеличивать сумму средств на виртуальном счете.

Мужчина слушался и переводил на различные банковские счета, а также Qiwi-кошельки деньги. Правда, крупного выигрыша селянин не дождался, хоть и вложил в эту затею 385 тысяч рублей. И это за три дня!

Тогда у жителя Воронежской области якобы накопилось на счете уже около миллиона рублей. Но что значат нули, если их нельзя обналичить? После безуспешных попыток вывести деньги, мужчина осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Но когда теперь удастся найти мошенников, а уж тем более деньги?

ИСТОЧНИК KP.RU

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