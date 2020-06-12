Начинающий «трейдер» из Воронежской области потерял на «бирже» 385 тысяч рублей
36-летний житель Грибановского района в социальной сети нашел программу для торговли на валютной бирже. 9 июня начинающий «трейдер» подумал: «А почему бы мне не разбогатеть?» Мужчина установил программу на телефон.
Вскоре ему позвонил «волк с Уолл-стрит» и убедил внести на счет 15 тысяч рублей для начала торговли. Так день за днем мошенники убеждали «горе-трейдера» увеличивать сумму средств на виртуальном счете.
Мужчина слушался и переводил на различные банковские счета, а также Qiwi-кошельки деньги. Правда, крупного выигрыша селянин не дождался, хоть и вложил в эту затею 385 тысяч рублей. И это за три дня!
Тогда у жителя Воронежской области якобы накопилось на счете уже около миллиона рублей. Но что значат нули, если их нельзя обналичить? После безуспешных попыток вывести деньги, мужчина осознал, что стал жертвой обмана и обратился в полицию.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Но когда теперь удастся найти мошенников, а уж тем более деньги?
ИСТОЧНИК KP.RU