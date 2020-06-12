Воронежцев приглашают принять участие в «Рейде по мемориалам»

12 Июнь 2020 2020-06-12T14:59:04+03:00

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Воронежцев, которым не безразлична судьба мемориалов и историко-культурного наследия Воронежской области, приглашаем принять участие в «Рейде по мемориалам». Об это 12 июня сообщили в региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК).

- Уже завтра мы отправляемся в Новохоперский район. Цель - село Каменка-Садовка и село Елань-Колено, где находятся могилы героев Великой Отечественной Войны. Там мы проведем субботник, очистим территорию от зарослей и мусора. Приглашаем всех желающих поехать с нами! Можно и на своем транспорте. С собой достаточно иметь пару садовых перчаток, - заявляют организаторы.

Желающих ждут 13 июня в 9:00 у дома №4 по улице Пушкинская. Контактное лицо: Сергей Борисов (8-980-349-37-65).

ИСТОЧНИК KP.RU