2020-06-12T14:19:57+03:00
Общество

В центре Воронежа из-за технологического сбоя порядка 1000 человек остались без электроэнергии

Бригада уже обнаружила дефект и работает над его устранением
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Специалисты оперативно отреагировали на сообщения об отключенииСпециалисты оперативно отреагировали на сообщения об отключенииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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12 июня на одной из кабельных линий 6кВ в Центральном районе Воронежа произошло технологическое нарушение. В результате чего без электроэнергии временно находятся порядка 1000 человек -в основном это частный сектор.

Как сообщили в «Воронежской горэлектросети», специалисты оперативно отреагировали на сообщения об отключении. Бригада уже обнаружила дефект и работает над его устранением. Энергоснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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