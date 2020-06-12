В центре Воронежа из-за технологического сбоя порядка 1000 человек остались без электроэнергии
Бригада уже обнаружила дефект и работает над его устранением
Специалисты оперативно отреагировали на сообщения об отключенииФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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12 июня на одной из кабельных линий 6кВ в Центральном районе Воронежа произошло технологическое нарушение. В результате чего без электроэнергии временно находятся порядка 1000 человек -в основном это частный сектор.
Как сообщили в «Воронежской горэлектросети», специалисты оперативно отреагировали на сообщения об отключении. Бригада уже обнаружила дефект и работает над его устранением. Энергоснабжение потребителей будет восстановлено в ближайшее время.
ИСТОЧНИК KP.RU