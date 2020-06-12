Нововоронежские полицейские помогли водителю, перевернувшемуся на автомобиле

12 Июнь 2020 2020-06-12T13:49:59+03:00

Мужчина не получил травм, но находился в стрессовом состоянии

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11 июня трое сотрудников отдела МВД по Нововоронежу возвращались из служебной командировки: подполковник Дмитрий Куликов и два майора Армен Амбарцумян и Алексей Шебештин.

На 133 км автодороги «Самара-Саратов» полицейские заметили автомобиль, который неожиданно выехал на встречную полосу, после чего несколько раз перевернулся и остался лежать посередине проезжей части на боку.

Остановив служебный автомобиль рядом с местом ДТП, Дмитрий Куликов бросился на помощь к водителю, который пытался выбраться из автомобиля.

В то же время огни фуры показались из-за поворота. Темное время суток и туман могли помешать водителю грузовика вовремя заметить перевернувшийся автомобиль на проезжей части. Алексей Шебештин начал привлекать внимание водителя большегруза, благо, тот вовремя остановился.

Выбравшись из поврежденного автомобиля, водитель пояснил, что вез овощи в Самару и неожиданно уснул за рулем. Мужчина не получил травм, но находился в стрессовом состоянии. О случившемся было сообщено в службу спасения.

Через некоторое время у места аварии собрались другие водители, проезжавшие мимо. Всем вместе удалось перевернуть автомобиль и убрать его с проезжей части на обочину.

ИСТОЧНИК KP.RU