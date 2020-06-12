2020-06-12T12:56:35+03:00
Общество

«Что с погодой?»:в Воронежской области одновременно ожидаются аномальная жара, грозы и град

Местами в нашем регионе может сложиться диаметрально противоположная ситуация
Олег ИВАНОВ
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13 июня выдастся, скажем так, необычным днем13 июня выдастся, скажем так, необычным днемФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Воронежские спасатели предупреждали: 12 июня будет не только очень жарко (в районе +37 градусов), но еще и ожидаются порывы ветра – местами по области они будут достигать 15-20 м/c.

Теперь же и 13 июня выдастся, скажем так, необычным днем. Местами в Воронежской области ожидается сильная жара, максимальная температура воздуха будет достигать 35-36 градусов. Предупреждение поступило от местного гидрометцентра.

Но и это не все. Дополнительно пришел консультативный доклад о неблагоприятных погодных условиях: также днем 13 июня в нашем регионе ожидаются кратковременные дожди, грозы, град, при грозах порывы ветра 15-20 м/с.

Учитывая, что дожди прогнозируются кратковременные и местами, а жара по всей территории региона, пожароопасная обстановка сохраняется.

В региональном ГУ МЧС все равно предупреждают: в такую погоду крайне опасно разводить костры. Когда сухо и жарко, да еще и сильный ветер поднимется, даже опытный любитель туристических походов может не совладать с огнем. А он распространяется крайне быстро при таких условиях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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