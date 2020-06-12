Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, немного улучшились
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области. к 12 июня немного улучшились. Например, коэффициент распространения инфекции: 1,55 (норма 0,8) - вчера было 1,95.
Свободный коечный фонд для лечения Covid-19 также стал немного больше: 30,6% (норма 50%). и по-прежнему нет вопросов по тестированию на 100 тысяч жителей: 173,5 (норма 90).
Ранее мы сообщали, что в Воронежской области еще 85 человек выздоровели за последние сутки после заражения новым коронавирусом. Таким образом, к 12 июня общее число победивших болезнь в регионе достигло 1 944.
В то же время в Воронежской области официально подтвердили заражение COVID-19 еще 227 человек. Таким образом, общее число подхвативших эту инфекцию в нашем регионе достигло 3993.
ИСТОЧНИК KP.RU