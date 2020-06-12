Четырех человек госпитализировали после столкновения «ВАЗ» с фонарным столбом в Воронеже

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:54:07+03:00

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На улице Героев революции в Воронеже водитель автомобиля «ВАЗ-21102» врезался в фонарь. 40-летний горожанин ехал в направлении улицы Остужева, но, видимо, не справился с управлением. В итоге отечественная легковушка серьезно пострадала от удара в световую опору. ДТП случилось 11 июня примерно в 7.10.

- В результате аварии водитель «ВАЗ-21102» и три пассажира, мужчины в возрасте 29, 32 и 45 лет, жители Воронежской области, получили повреждения различной степени тяжести, доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в региональном ГУ МВД.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 127 ДТП, из них в областном центре – 96, на федеральных трассах - 6, в районах области –25. В 8 ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек, 1 человек погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU