В Воронежской области еще 85 человек выздоровели после коронавируса к 12 июня

12 Июнь 2020 2020-06-12T11:13:56+03:00

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В Воронежской области еще 85 человек выздоровели за последние сутки после заражения новым коронавирусом. Таким образом, к 12 июня общее число победивших болезнь в регионе достигло 1 944. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

В то же время в Воронежской области официально подтвердили заражение COVID-19 еще 227 человек. Таким образом, общее число подхвативших эту инфекцию в нашем регионе достигло 3993.

А режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 21 июня включительно. Указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликовали на портале правовой информации 11 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU