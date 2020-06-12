2020-06-12T10:50:57+03:00
Происшествия

Ранним утром в Воронежской области молодой водитель перевернулся на «Ладе Приора»

24-летний парень скончался на месте происшествия
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Последствия аварииПоследствия аварииФото: предоставлено ГУ МВД России по Воронежской области.
Изменить размер текста:

12 июня примерно в 5.00 в Бобровском районе автомобиль «Лада Приора» вылетел в кювет и перевернулся. За рулем отечественной легковушки был 23-летний местный житель. Он ехал в Бобров.

По предварительным данным, молодой водитель не справился с управлением на 30 км автодороги «М-4 «Дон» - Бобров – Таловая – Новохоперск».

- В результате ДТП водитель «Лада Приора» от полученных травм скончался на месте происшествия. Два пассажира, 23-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Бобровского района, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Что с погодой?»:в Воронежской области одновременно ожидаются аномальная жара, грозы и град
Показатели, определяющие возможность второго этапа снятия ограничений в Воронежской области, немного улучшились
Четырех человек госпитализировали после столкновения «ВАЗ» с фонарным столбом в Воронеже
В Воронежской области еще 85 человек выздоровели после коронавируса к 12 июня
Ранним утром в Воронежской области молодой водитель перевернулся на «Ладе Приора»
В Воронежской области еще 227 человек заразились коронавирусом к 12 июня
Патологоанатом спас жизнь мужчины, медленно травившегося угарным газом под Воронежем
Воронежцы постепенно перестают обращаться за кредитными каникулами
Воронежцам расскажут об археологическом волонтёрстве
В Воронеже водителя джипа оштрафовали за парковку на пешеходном переходе