Ранним утром в Воронежской области молодой водитель перевернулся на «Ладе Приора»
12 июня примерно в 5.00 в Бобровском районе автомобиль «Лада Приора» вылетел в кювет и перевернулся. За рулем отечественной легковушки был 23-летний местный житель. Он ехал в Бобров.
По предварительным данным, молодой водитель не справился с управлением на 30 км автодороги «М-4 «Дон» - Бобров – Таловая – Новохоперск».
- В результате ДТП водитель «Лада Приора» от полученных травм скончался на месте происшествия. Два пассажира, 23-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Бобровского района, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.
Сотрудники полиции проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU