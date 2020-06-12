Ранним утром в Воронежской области молодой водитель перевернулся на «Ладе Приора»

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:50:57+03:00

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12 июня примерно в 5.00 в Бобровском районе автомобиль «Лада Приора» вылетел в кювет и перевернулся. За рулем отечественной легковушки был 23-летний местный житель. Он ехал в Бобров.

По предварительным данным, молодой водитель не справился с управлением на 30 км автодороги «М-4 «Дон» - Бобров – Таловая – Новохоперск».

- В результате ДТП водитель «Лада Приора» от полученных травм скончался на месте происшествия. Два пассажира, 23-летний мужчина и 33-летняя женщина, жители Бобровского района, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU