В Воронежской области еще 227 человек заразились коронавирусом к 12 июня

12 Июнь 2020 2020-06-12T10:01:19+03:00

Тем временем в Воронежской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 21 июня включительно Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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12 июня в Воронежской области официально подтвердили заражение COVID-19 еще 227 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Таким образом, общее число подхвативших эту инфекцию в нашем регионе достигло 3993.

Тем временем в Воронежской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 21 июня включительно. Указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликовали на портале правовой информации 11 июня.

Продление ограничительных мер связано с плохой динамикой заболеваемости в регионе. Напомним, показатели, определяющие возможность второго этапа снятия коронавирусных ограничений в Воронежской области, по-прежнему далеки от нормы. В частности, коэффициент распространения COVID-19 в регионе в два с лишним раза выше необходимого показателя

ИСТОЧНИК KP.RU