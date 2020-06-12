2020-06-12T09:38:03+03:00
Происшествия

Патологоанатом спас жизнь мужчины, медленно травившегося угарным газом под Воронежем

Под угрозой в многоквартирном доме оказалось сразу несколько семей
Олег ИВАНОВ
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Специалисты бюро СМЭ называют угарный газ «молчаливым убийцей»Специалисты бюро СМЭ называют угарный газ «молчаливым убийцей»Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Патологоанатом помог спасти жизнь жителя Рамони. Началось все с того, что 3 июня к специалистам Воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы поступил труп пожилой женщины. Тело обнаружили в комнате многоквартирного дома в поселке Рамонь. Следов насилия не было. Предварительно определили, что женщина умерла скоропостижно.

Однако дежурный эксперт после тщательного осмотра определил, что смерть наступила из-за «токсического воздействия отравляющего вещества на организм», говоря проще, из-за угарного газа.

То есть под угрозой остались все жители дома, в котором жила погибшая . Врач срочно позвонил в полицию. Сам же он детально обследовал труп. В итоге его первоначальные опасения подтвердились.

Тем временем сотрудники МВД с бригадой скорой помощи и специалистами газовой службы выехали на место. Медики диагностировали у сына женщины, проживавшего в той же квартире, начальные признаки острого отравления и срочно его госпитализировали. Главное тут было не упустить драгоценное время.

Медики осмотрели жителей и других квартир дома по вентиляционному стояку, оказали им необходимую помощь.

- Специалисты бюро СМЭ называют угарный газ «молчаливым убийцей». Отравление этим веществом часто приводит к одновременной гибели нескольких людей, поэтому крайне важно своевременно узнать об опасности и предотвратить трагедию. Разные условия пребывания в помещениях, а также различия в индивидуальной чувствительности к отравляющему веществу, зачастую серьезно затрудняют своевременное выявление столь опасной для жизни и здоровья проблемы, «маскируя» начальные признаки отравления под обычное недомогание, усталость и реакцию на погоду, а внезапную смерть под скрыто протекавшую болезнь системы кровообращения, - объяснили в пресс-службе департамента здравоохранения по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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