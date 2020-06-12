Воронежцы постепенно перестают обращаться за кредитными каникулами

12 Июнь 2020 2020-06-12T09:13:29+03:00

Впрочем такая возможность у горожан останется до конца сентября

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Рассмотрено уже 3718 требований жителей региона о предоставлении кредитных каникул. Напомним, в числе мер, которые должны помочь пережить период пандемии коронавируса в 2020 году, оказались и каникулы по займам на шесть месяцев.

Ранее мы сообщали о 3461 заявление. К 10 июня это число несколько выросло.

Из 3718 одобрено 2712 обращений (72,9%). Общий объем задолженности, по которой предоставлены каникулы, составляет более 846 млн рублей.

Основной причиной, по которой часть обращений не была удовлетворена, стало превышение установленных ограничений по первоначальной сумме кредита. В настоящее время установлены следующие лимиты: по кредитным картам – 100 тысяч рублей, по потребительским кредитам наличными – 250 тысяч, по автокредитам - 600 тысяч и по ипотеке – 2 млн рублей.

Другой причиной отказа стало неподтвержденное клиентом снижение дохода по итогам предоставленных заемщиком и имеющихся у кредитора документов.

- В Воронежской области наблюдается постепенное снижение количества подаваемых заявлений. В основном граждане, нуждающиеся в отсрочке, уже подали обращения в банки. Вместе с тем у граждан есть возможность подать заявку на кредитные каникулы до конца сентября, - отмечает управляющий Отделением по Воронежской области ГУ Банка России по ЦФО Роман Костянский. - Кроме этого, есть возможность обратиться за ипотечными каникулами в соответствии с Федеральным законом № 363-ФЗ. Такой возможностью уже воспользовались 74 жителя области.

ИСТОЧНИК KP.RU