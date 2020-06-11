2020-06-11T23:01:54+03:00
Звезды

Воронежцам расскажут об археологическом волонтёрстве

Своим опытом бесплатно поделится Мария Седых
Ярослав ИВАНОВ
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15 июня воронежцев приглашают на шестой вебинар Школы культурного волонтёрства 2.0. Тема новой лекции - «Археологическое волонтерство – как способ самореализации».

Мария Седых, руководитель экскурсионного проекта «Наша малая Родина», координатор музейной площадки фестиваля «Наша история», волонтёр-археолог уже 15 лет, расскажет о своем опыте в этой сфере. Она часто проводит свой отпуск в археологических раскопках. Мария начала ездить в археологические экспедиции еще со студенческих лет. Первая поездка на раскопки состоялась в 2005 году в Фанагорию - самый большой в стране памятник античной эпохи. Участвовала она и в разных экспедициях: от Испании до России.

Но особенно ярким опытом она считает поездку в июле 2019 года в Республику Тыва на раскопки кургана Туннуг в составе экспедиции Русского географического общества.

Гости вебинара смогут не только задать интересующие вопросы Марии, но и узнать, в каких археологических экспедициях могут принять участие в качестве волонтёров.

Посмотреть вебинар можно по ссылке https://bit.ly/2XMwKC2

ИСТОЧНИК KP.RU

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