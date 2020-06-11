2020-06-11T20:58:07+03:00
Происшествия

В Воронеже водителя джипа оштрафовали за парковку на пешеходном переходе

А еще за нарушения со страховкой
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники Госавтоинспекции оштрафовали водителя автомобиля «Тойота Ленд Крузер» за неправильную парковку после сообщения воронежцев. Фото с нарушением ПДД горожане опубликовали в интернете.

- 30 мая в 10.40 34-летний житель Воронежа припарковался на пешеходном переходе на Лизюкова, 60, тем самым создавая помехи для движения пешеходам. Водителя оштрафовали на 500 рублей. Установили кроме того, водитель не был вписан в страховой полис ОСАГО, за данное правонарушение мужчине придётся заплатить еще один штраф в размере 500 рублей, - сообщили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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