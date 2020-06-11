В Воронеже под Каменным мостом застрял очередной грузовик
И ограничители не помогли! Каменный мост поймал очередного горе-водителя. 11 июня под многострадальной каменной аркой застрял МАЗ. Водитель грузовика не увидел дорожных знаков, предупреждающих о разрешенных габаритах машин, и специальных ограничителей. Видео с застрявшим под аркой грузовиком опубликовали в паблике Типичный Воронеж. Шофер успел освободить машину до приезда ГИБДД.
Напомним, Каменный мост в Воронеже прозвали не только мостом новобрачных, которые вешали на ограду замки в знак любви, но и мостом глупости – в честь регулярно застревающих под объектом культурного наследия грузовиках.
ИСТОЧНИК KP.RU