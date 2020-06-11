В Воронеже режим самоизоляции в связи с коронавирусом продлили до 21 июня включительно
В Воронежской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 21 июня включительно. Указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликовали на портале правовой информации 11 июня.
Продление ограничительных мер связано с плохой динамикой заболеваемости в регионе. Напомним, показатели, определяющие возможность второго этапа снятия коронавирусных ограничений в Воронежской области, по-прежнему далеки от нормы. В частности, коэффициент распространения COVID-19 в регионе в два с лишним раза выше необходимого показателя
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ИСТОЧНИК KP.RU