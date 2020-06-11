В Воронеже режим самоизоляции в связи с коронавирусом продлили до 21 июня включительно

11 Июнь 2020 2020-06-11T19:06:13+03:00

Продление ограничительных мер связано с плохой динамикой заболеваемости в регионе

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В Воронежской области режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 21 июня включительно. Указ, подписанный губернатором Александром Гусевым, опубликовали на портале правовой информации 11 июня.

Продление ограничительных мер связано с плохой динамикой заболеваемости в регионе. Напомним, показатели, определяющие возможность второго этапа снятия коронавирусных ограничений в Воронежской области, по-прежнему далеки от нормы. В частности, коэффициент распространения COVID-19 в регионе в два с лишним раза выше необходимого показателя

Из-за этого отменили праздничный салют 24 июня. Парад на площади Ленина под вопросом…

ИСТОЧНИК KP.RU