2020-06-11T18:41:58+03:00
Происшествия

У жителя Воронежской области из тайника украли 84 тысячи рублей

"Кубышку" опустошила сожительница потерпевшего
Ярослав ИВАНОВ
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Житель села Талы Кантемировского района лишился крупной суммы денег. Средства умыкнули из тайника, который 57-летний мужчина сделал в сарае в своем дворе. Там в банке он спрятал 84 тысячи рублей. А 5 мая полез за кровными и не обнаружил их там. Мужчина сказал полицейским, что с 10 апреля сохранность своей "кубышки" не проверял.

Под подозрение оперативников попала сожительница мужчины. 51-летняя женщина призналась, что случайно нашла банку с купюрами и решила потратить их на личные нужды.

За кражу ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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