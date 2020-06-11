2020-06-11T18:06:44+03:00
Происшествия

В Воронеже поймали афериста, выманившего у пенсионеров 90 тысяч на помощь жертвам ДТП

Мужчина находил своих жертв, обзванивая городские телефоны
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронеже поймали мошенника, который обманывал пожилых людей. В мае и июне сразу двое 84-летних жителей Северного микрорайона стали жертвами афериста.

В обоих случаях пенсионерам звонил на домашний телефон "близкий родственник", сообщал, что сбил пешехода и просил одолжить денег для помощи пострадавшему. Деньги лже-родственник просил передать ему через своего знакомого, ссылаясь на то, что сопровождает травмированного пешехода в больницу. Взволнованные пенсионеры сообщали точный адрес, по которому через некоторое время под видом друга являлся сам подозреваемый. Получив деньги, мужчина скрывался. Так он обманул потерпевших на 90 тысяч рублей.

Афериста помогли поймать записи с камер видеонаблюдения. 37-летнего мужчину, ранее судимого за квартирные кражи, задержали в Эртильском районе у родственников. Он собирался скрыться в Московской области.

В отделе полиции задержанный признался, что потенциальных жертв находил случайным образом, обзванивая городские телефонные номера.

- В ходе разговора мужчина выяснял имя близкого родственника и, представляясь им, говорил, что едет в гости. Через некоторое время вновь звонил потерпевшим, сообщал, что сбил пешехода и просил финансовой помощи, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Аферисту грозит за мошенничество до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже поймали афериста, выманившего у пенсионеров 90 тысяч на помощь жертвам ДТП
Воронежская областная Дума согласовала дату выборов в региональный парламент седьмого созыва
В Воронеже 24 июня не будет салюта
В Воронежской области стал известен график работы почты в День России
В Воронеже семинарский храм возобновил работу после коронавируса
В Воронеже назвали средний возраст умерших от коронавируса
В Воронеже полицейского, устроившего ДТП с одним погибшим и двумя ранеными, отправили под домашний арест
В Воронежской области стартуют съемки документального фильма о реке Дон
В Воронеже инспекторы отбуксировали с окружной в автосервис сломавшуюся "семерку"
Под Воронежем жене, зарезавшей мужа-ревнивца, дали минимальный срок
Коэффициент распространения коронавируса в Воронежской области в два с лишним раза выше нормы
Бывшего начальника отдела прокуратуры Воронежской области, замешанного в деле с «зеленым блокнотом», начали судить в Липецке
В Воронеже от коронавируса скончался первый медработник
На экопарк под Воронежем выделили 107 млн рублей
В Воронежской области объем валового регионального продукта впервые превысил триллион рублей
В Воронеже в ближайшее время снесут 60 киосков сети быстрого питания
Воронежский депутат возмутился охватом археологических раскопок в области