В Воронеже поймали афериста, выманившего у пенсионеров 90 тысяч на помощь жертвам ДТП

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:06:44+03:00

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В Воронеже поймали мошенника, который обманывал пожилых людей. В мае и июне сразу двое 84-летних жителей Северного микрорайона стали жертвами афериста.

В обоих случаях пенсионерам звонил на домашний телефон "близкий родственник", сообщал, что сбил пешехода и просил одолжить денег для помощи пострадавшему. Деньги лже-родственник просил передать ему через своего знакомого, ссылаясь на то, что сопровождает травмированного пешехода в больницу. Взволнованные пенсионеры сообщали точный адрес, по которому через некоторое время под видом друга являлся сам подозреваемый. Получив деньги, мужчина скрывался. Так он обманул потерпевших на 90 тысяч рублей.

Афериста помогли поймать записи с камер видеонаблюдения. 37-летнего мужчину, ранее судимого за квартирные кражи, задержали в Эртильском районе у родственников. Он собирался скрыться в Московской области.

В отделе полиции задержанный признался, что потенциальных жертв находил случайным образом, обзванивая городские телефонные номера.

- В ходе разговора мужчина выяснял имя близкого родственника и, представляясь им, говорил, что едет в гости. Через некоторое время вновь звонил потерпевшим, сообщал, что сбил пешехода и просил финансовой помощи, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Аферисту грозит за мошенничество до пяти лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU