Воронежская областная Дума согласовала дату выборов в региональный парламент седьмого созыва
Голосование официально назначено на 13 сентября 2020 года – Единый день голосования по всей стране, рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов
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Соответствующее решение было принято 11 июня в ходе 58-го заседания регионального парламента.
Проект постановления «О назначении выборов в Воронежскую областную Думу» был внесен депутатами Воронежской областной Думы Владимиром Нетёсовым, Сергеем Рудаковым, Александром Овсянниковым, Анатолием Шмыгалёвым.
Напомним, в 2020 году истекают полномочия Воронежской областной Думы шестого созыва. В соответствии со статьей 13 Избирательного кодекса региона, выборы в региональный парламент согласовывают депутаты текущего созыва.
ИСТОЧНИК KP.RU