В Воронежской области стал известен график работы почты в День России

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:00:33+03:00

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В региональном УФПС сообщили о графике работы в пятницу, 12 июня. Он очень простой. День России – для работников почты выходной. За одним небольшим исключением. Главпочтамт на проспекте Революции, 25 будет работать по графику субботы. То есть, с 9.00 до 18.00.

Что же касается 11 июня, то сегодня рабочий день сокращен на час. Так как у разных почтовых отделений график отличается, точного времени, когда закроются они все, нет. В любом случае желающим их посетить стоит поторопиться.

ИСТОЧНИК KP.RU