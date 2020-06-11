В Воронеже семинарский храм возобновил работу после коронавируса

11 Июнь 2020 2020-06-11T17:07:12+03:00

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В понедельник, 8 июня Роспотребнадзор разрешил возобновить службы в семинарском храме Воронежа. Напомним, в 20-х числах мая церковь закрыли из-за того, что у певчей и священника подтвердился коронавирус. Храм тогда сразу же продезинфицировали, заболевших отправили на больничный, а все, кто с ними контактировал, сдали тесты на COVID-19. К счастью, больше ни у кого зараза не подтвердилась.

Сейчас певчая и священник здоровы и уже вышли на работу.

- Болезнь эта настоящая, кто бы что ни говорил, и печально, что люди на эту тему распространяют фейки. В храме мы соблюдаем все рекомендации – следим за своим состоянием, при необходимости меряем температуру, несколько раз в день делаем генеральную уборку, дежурный каждый два часа протирает дезинфектором поверхности, а иконы – после каждого, кто к ним приложится, - рассказал нам настоятель храма священник Роман Ткачев.

ИСТОЧНИК KP.RU