В Воронеже инспекторы отбуксировали с окружной в автосервис сломавшуюся "семерку"

11 Июнь 2020 2020-06-11T16:03:40+03:00

Машину довезли до автомастерской, где и отремонтировали

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10 июня инспекторы ГИБДД помогли водителю, заглохшей на окружной машины. "Семерка" остановилась на проезжей части Антонова-Овсеенко.

Водитель сломавшегося ВАЗ-2107 попросил помощи у сотрудников ГИБДД, дежуривших на окружной. Старшие лейтенанты полиции Валерий Жмурко и Геннадий Думов, осмотрев автомобиль, поняли, что устранить неисправность могут только профессионалы.

Инспекторы отбуксировали машину до ближайшей автомастерской, где ее отремонтировали специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU