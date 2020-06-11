В Воронеже инспекторы отбуксировали с окружной в автосервис сломавшуюся "семерку"
Машину довезли до автомастерской, где и отремонтировали
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10 июня инспекторы ГИБДД помогли водителю, заглохшей на окружной машины. "Семерка" остановилась на проезжей части Антонова-Овсеенко.
Водитель сломавшегося ВАЗ-2107 попросил помощи у сотрудников ГИБДД, дежуривших на окружной. Старшие лейтенанты полиции Валерий Жмурко и Геннадий Думов, осмотрев автомобиль, поняли, что устранить неисправность могут только профессионалы.
Инспекторы отбуксировали машину до ближайшей автомастерской, где ее отремонтировали специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU