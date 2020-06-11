2020-06-11T15:55:28+03:00
Происшествия

Под Воронежем жене, зарезавшей мужа-ревнивца, дали минимальный срок

Перед роковым ударом супруг дважды ударил ее по лицу
Юрий КОЗЛОВ
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В Семилукском районном суде вынесли приговор по делу, возбужденному по факту убийства мужчины.

В декабре 2019 года супруги пили пиво на кухне квартиры в Семилуках. Им все казалось мало – дважды они посылали за алкоголем сына. Возлияния продолжились и после полуночи. Муж, разгоряченный спиртным, вдруг заревновал жену. И дважды в связи с этим ударил ее по лицу, рассек губу. Женщина в ответ схватила нож и ударила супруга в грудь. Тот сел на диван. Жена вызвала скорую, но приехавшие медики констатировали смерть – удар пришелся прямо в сердце.

В итоге женщина отвечала в суде по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Закон предусматривает по ней наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. В итоге убийце дали минимальный срок – шесть лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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