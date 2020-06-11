Бывшего начальника отдела прокуратуры Воронежской области, замешанного в деле с «зеленым блокнотом», начали судить в Липецке

11 Июнь 2020 2020-06-11T15:30:46+03:00

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В Правобережном районном суде Липецка стартовал процесс по делу бывшего начальника отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Воронежской области Андрея Авдеева. Его обвиняют в получении взятки в 500 тысяч рублей от матери наркоторговца. Впрочем, деньги, по версии следствия, он получил от посредника - адвоката Марии Г.

Именно у этой женщины, по данным ряда источников, во время задержания за похожие услуги, оцененные в 350 тысяч рублей, обнаружили «зеленый блокнот». В этой книжке были расписаны расценки судей за то или иное удобное для готового расстаться с энной суммой денег преступника решение. В итоге разразился скандал, стоивший должности председателю Воронежского областного суда Виталию Богомолову и его заместителю Владимиру Маслову. А вскоре получил условный срок 41-летний адвокат Алексей Громов, которого признали виновным примерно в те же услугах, что оказывала Григорашенко, он требовал миллион рублей от гражданской жены подзащитного, осужденного за несколько преступлений. По версии следствия, деньги Громов собирался оставить себе.

Мария Г., по некоторым данным, во время следствия объявила владельцем «зеленого блокнота» именно Андрея Авдеева. Потом, получив два года колонии-поселения, она загадочным образом сумела скрыться от правоохранителей и, по некоторым данным, получила убежище в Грузии.

Что касается дела Андрея Авдеева, то оно изрядно попутешествовало по судам, прежде чем пришло в Правобережный районный Липецка. Ушло оно в другой регион вполне возможно из-за связей его отца – Михаила Авдеева, до сих пор работающего в Воронежском областном суде – во избежание конфликта интересов.

Авдеев-младший свою вину не признает и заявляет, что дело сфабриковано.

ИСТОЧНИК KP.RU