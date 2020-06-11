2020-06-11T14:33:55+03:00
Общество

В Воронежской области объем валового регионального продукта впервые превысил триллион рублей

Это позволило региону войти в топ-20 экономик страны
Татьяна МИСТЮКОВА
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Сегодня в рамках отчета о работе правительства Воронежской области за прошлый год губернатор Александр Гусев рассказал, что впервые объем валового регионального продукта (ВРП) составил более одного триллиона рублей (рост 101,8%, по стране этот показатель в среднем составил 101,3%). Напомним, ВРП – это ключевой показатель эффективности экономики. Он представляет собой сумму всех товаров и услуг, произведенных и оказанных в области, и исчисляется в денежном выражении.

- Это позволило нам войти в топ-20 крупнейших экономик Российской Федерации. Динамика ВРП была положительной на протяжении последних 10 лет. Такая тенденция наблюдается лишь в 15 регионах страны, - отметил губернатор.

По его словам, в прошлом году в регионе было создано более 23 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест, что обеспечило безработицу на уровне 0,9%. На этот год задача властей – сохранить набранную динамику по ВРП.

- В первом квартале по основным отраслям экономики был рост, однако, начиная с апреля, из-за коронавирусной инфекции экономическая деятельность в регионе обрела тенденцию к снижению. Поэтому нашей фундаментальной задачей является преодоление этого спада, - сказал Александр Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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