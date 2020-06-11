В Воронеже в ближайшее время снесут 60 киосков сети быстрого питания

11 Июнь 2020 2020-06-11T14:19:47+03:00

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В столице Черноземья в ближайшее время снесут около 60 незаконных объектов, четвертая часть из которых принадлежит торговым сетям быстрого питания. В мэрии сообщили, что 90 процентов этих киосков установлены самовольно без разрешительной документации.

- Владельцы таких киосков не платят аренду в бюджет, потребляют электроэнергию, незаконно подключаясь к сетям электроснабжения. Сотрудники горэлектросети неоднократно отключали такие объекты от сетей, но они всегда пытаются самовольно подключиться вновь, - отметил руководитель управления административно-технического контроля мэрии Воронежа Геннадий Голиков. - Перед принудительным демонтажем мы уведомляем владельцев о будущем сносе. При этом у них есть возможность выполнить демонтаж самостоятельно в добровольном порядке, однако нередко собственники пытаются обжаловать наши действия в суде. Однако большое количество демонтажей проводится уже при наличии соответствующих судебных решений, вступивших в силу.

Чиновник сообщил, что в первые дни июня 2020 года в Воронеже появилось еще шесть самовольно установленных киосков сети быстрого питания, их ждет принудительный демонтаж.

ИСТОЧНИК KP.RU