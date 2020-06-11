2020-06-11T13:55:56+03:00
Общество

Воронежский депутат возмутился охватом археологических раскопок в области

По мнению Анатолия Шмыгалева, это недоразумение надо устранять
Татьяна МИСТЮКОВА
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Анатолий Шмыгалев. Фото с сайта Воронежской областной Думы.Анатолий Шмыгалев. Фото с сайта Воронежской областной Думы.
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В таком ключе сегодня, 11 июня, высказался депутат Воронежской областной Думы Анатолий Шмыгалев в рамках отчета губернатора о проделанной в 2019 году работе.

Парламентарий, пользуясь возможностью, обратил внимание Александра Гусева на археологическую составляющую жизни региона. Депутат, который к тому же является главой крупной строительной компании, возмущен, что раскопки не позволяют осваивать территории под строительство, и сравнил в этом контексте Воронежскую область с Древней Грецией.

- Уважаемый Александр Викторович, хочу еще больше обратить ваше пристальное внимание на ситуацию с выявлением мифических объектов археологического наследия на территории Воронежской области. Общая площадь якобы выявленных объектов составляет уже более 600 гектаров. Такие гигантские площади воронежских памятников сопоставимы, пожалуй, разве что с Древнегреческим наследием. Вызывает массу вопросов у авторитетных специалистов в области археологии, у министерства культуры России и у прокуратуры. Необоснованные выявления этих памятников вредит строителям региона, тормозит реализацию масштабных инвестиционных проектов. Прямой финансовый бюджет наносится областному бюджету, из которого тратятся десятки миллионов рублей на раскопки мифических памятников и на подтверждение того, что этих памятников никогда не было. Это недоразумение надо немедленно устранять, - сказал Анатолий Шмыгалев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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