В Воронежской области на День России к удушающей жаре прибавятся мощные порывы ветра

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:49:15+03:00

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Воронежские спасатели предупреждают: 12 июня будет не только очень жарко (в районе +37 градусов), но еще и ожидают порывы ветра – местами по области они будут достигать 15-20 м/c.

В региональном ГУ МЧС предупреждают: в такую погоду крайне опасно разводить костры. Когда сухо и жарко, да еще и сильный ветер поднимется, даже опытный любитель туристических походов может не совладать с огнем. А он распространяется крайне быстро при таких условиях.

Остается актуальным и предупреждение не купаться в пьяном виде. И у трезвых в такую погоду может свести ногу или возникнуть другие проблемы со здоровьем, а уж у принявших на грудь тем более.

Если на ваших глазах случилось ЧП или что-то произошло с вами, звоните по номерам экстренных служб 112 или 101 или по телефону доверия регионального ГУ МЧС - 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU