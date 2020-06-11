2020-06-11T13:49:15+03:00
Общество

В Воронежской области на День России к удушающей жаре прибавятся мощные порывы ветра

Их скорость будет достигать 15-20 м/с
Юрий КОЗЛОВ
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При порывах ветра лучше держаться подальше от стен домов.При порывах ветра лучше держаться подальше от стен домов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Воронежские спасатели предупреждают: 12 июня будет не только очень жарко (в районе +37 градусов), но еще и ожидают порывы ветра – местами по области они будут достигать 15-20 м/c.

В региональном ГУ МЧС предупреждают: в такую погоду крайне опасно разводить костры. Когда сухо и жарко, да еще и сильный ветер поднимется, даже опытный любитель туристических походов может не совладать с огнем. А он распространяется крайне быстро при таких условиях.

Остается актуальным и предупреждение не купаться в пьяном виде. И у трезвых в такую погоду может свести ногу или возникнуть другие проблемы со здоровьем, а уж у принявших на грудь тем более.

Если на ваших глазах случилось ЧП или что-то произошло с вами, звоните по номерам экстренных служб 112 или 101 или по телефону доверия регионального ГУ МЧС - 8(473)277-99-00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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