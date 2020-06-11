За сутки мошенники обманули 12 воронежцев на миллион рублей

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:38:34+03:00

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За 10 июня аферисты обманули 12 воронежцев на сумму более миллиона рублей.

20-летняя жительница Коминтерновского района после общения со лжесотрудником финансовой организации потеряла 150 тысяч. Неизвестный по телефону рассказал ей "сказку" о попытке несанкционированного вмешательства в средства ее счета. И предложил защитить сбережения путем перевода на резервный счет, якобы созданный банковской организацией для защиты от мошенников. Доверчивая девушка перевела свои деньги на указанные реквизиты. После этого "банковский сотрудник" исчез. Вместе со 150 тысячами.

Будьте бдительны. Не разглашайте личные данные незнакомым, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU