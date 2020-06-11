2020-06-11T13:38:34+03:00
Происшествия

За сутки мошенники обманули 12 воронежцев на миллион рублей

Жительница Коминтерновского района потеряла 150 тыс после общения с лже-банкиром
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 10 июня аферисты обманули 12 воронежцев на сумму более миллиона рублей.

20-летняя жительница Коминтерновского района после общения со лжесотрудником финансовой организации потеряла 150 тысяч. Неизвестный по телефону рассказал ей "сказку" о попытке несанкционированного вмешательства в средства ее счета. И предложил защитить сбережения путем перевода на резервный счет, якобы созданный банковской организацией для защиты от мошенников. Доверчивая девушка перевела свои деньги на указанные реквизиты. После этого "банковский сотрудник" исчез. Вместе со 150 тысячами.

Будьте бдительны. Не разглашайте личные данные незнакомым, кем бы они ни представлялись.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области объем валового регионального продукта впервые превысил триллион рублей
В Воронеже в ближайшее время снесут 60 киосков сети быстрого питания
Воронежский депутат возмутился охватом археологических раскопок в области
В Воронежской области на День России к удушающей жаре прибавятся мощные порывы ветра
За сутки мошенники обманули 12 воронежцев на миллион рублей
В Воронеже пассажирам городского транспорта раздадут ленты с триколором
Уклонявшемуся от налогов воронежскому предпринимателю пришлось заплатить 20 млн
Воронежец купил сгоревший Mercedes и подстроил угон, чтобы получить страховку
В Воронежской области гаишники в длинные выходные устроят облаву на пьяных водителей
В Воронежской области средняя зарплата за прошлый год составила 33700 рублей
В мае воронежским медикам из-за коронавируса доплатили более 161 миллиона рублей
В Воронежской области за рухнувший мост и гибель рабочего главный инженер отделался пустяковым наказанием
Воронежские дворы в жару поливают водой
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
В Воронежской области «Лада» вылетела в кювет: один погибший, двое раненых
В райцентре Воронежской области пожилая автоледи сбила двух 17-летних мотоциклистов
В Воронеже пропали двое молодых людей и пенсионер
В День России на воронежской телебашне появится патриотичная иллюминация
В Воронежской области на ночном пожаре погибла женщина
На утро 11 июня коронавирус подтвержден у еще 239 жителей Воронежской области
В Воронеже на видео попал мужчина, без всякой причины разбивший лобовое стекло машины
Под Воронежем ночью сгорели четыре автомобиля
Семейные посиделки в Воронежской области: муж едва не зарезал жену