В Воронеже пассажирам городского транспорта раздадут ленты с триколором

11 Июнь 2020 2020-06-11T13:14:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Воронежцам, которые с 11 июня и до окончания длинных выходных будут пользоваться городскими автобусами, бесплатно раздадут ленточки с цветами российского флага. Это касается сотни маршруток с номерами 10а, 20, 37, 50, 54. Всего, по словам перевозчика, для акции приготовили 5000 лент.

Таким образом АТП-1 хочет поздравить воронежцев с Днем России и продемонстрировать стремление наладить контакт между перевозчиками и пассажирами.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU