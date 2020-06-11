2020-06-11T13:14:57+03:00
Общество

В Воронеже пассажирам городского транспорта раздадут ленты с триколором

Акция приурочена ко Дню России
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото предоставлено АТП-1фото предоставлено АТП-1
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Воронежцам, которые с 11 июня и до окончания длинных выходных будут пользоваться городскими автобусами, бесплатно раздадут ленточки с цветами российского флага. Это касается сотни маршруток с номерами 10а, 20, 37, 50, 54. Всего, по словам перевозчика, для акции приготовили 5000 лент.

Таким образом АТП-1 хочет поздравить воронежцев с Днем России и продемонстрировать стремление наладить контакт между перевозчиками и пассажирами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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