2020-06-11T12:44:16+03:00
Происшествия

Воронежец купил сгоревший Mercedes и подстроил угон, чтобы получить страховку

Правда, вместо денег теперь мужчину ждут два года тюрьмы
Виктор ЛЕВШАКОВ
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В июне 2019 года 40-летний воронежец обратился с заявлением в полицию: у мужчины угнали Mercedes-Benz GLC 250 4 Matic. Премиальный кроссовер стоит в зависимости от комплектации и состояния от 2 до 3 млн рублей.

Мужчина рассказывал, что припарковал немецкий автомобиль в жилом массиве «Лесная поляна-3» в Воронеже. А потом тот просто исчез. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Владелец, не теряя времени, пошел оформлять компенсацию от страховой компании.

Деньги от страховки и были главной целью воронежца. Вскоре выяснилось, что указанный автомобиль Mercedes-Benz полностью сгорел еще в январе 2017 года в Ленинградской области. Тогда у автомобиля был другой хозяин.

Как пояснили «КП-Воронеж» в прокуратуре, воронежцев купил уже уничтоженный автомобиль, а потом подстроил угон. Теперь, правда, еще предстоит разобраться, как машину в таком состоянии могли поставить на учет.

40-летнему воронежцу предстоит ответить за ложный донос ( ч. 1 ст. 306 УК РФ). Уголовное дело в отношении заявителя направлено в суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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