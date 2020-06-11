2020-06-11T12:43:45+03:00
Общество

В Воронежской области гаишники в длинные выходные устроят облаву на пьяных водителей

Ловить последователей Михаила Ефремова будут в пяти районах
Юрий КОЗЛОВ
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В рейде будут задействованы около 60 полицейских машин.В рейде будут задействованы около 60 полицейских машин.Фото: из архива «КП»
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В региональном ГУ МВД сообщили о грядущей масштабной проверки водителей на дорогах Богучарского, Верхнемамонского, Калачеевского, Павловского и Петропавловского районов. В ней будут задействованы около 60 машин полиции.

В ходе нее будут выявлять грубые нарушения правил, но особое внимание уделят севшим за руль в состоянии опьянения. После истории с Михаилом Ефремовым некоторое время любителям хлопнуть рюмку-другую, а то и больше перед поездкой спокойной жизни не будет. Хотелось бы, чтоб такая нетерпимость продолжалась и после того, как эту историю начнут забывать.

Кстати, по данным ГУ МВД, за пять месяцев 2020 года случилось 966 ДТП. В них 141 человек погиб, 1277 получили ранения. Число аварий с пьяными водителями выросло на 42,5%.

Автолюбителям напоминают: за езду в пьяном виде, а также за отказ от прохождения теста на алкоголь и (или) наркотики, на первый раз полагается до 30 тысяч рублей штрафа, а за повторное подобное действие – уже до двух лет тюрьмы. А неравнодушных людей, увидевшим грубое нарушение правил, либо неадекватного водителя, просят сообщать об этом инспекторам ДПС или в дежурную часть регионального управления ГИБДД по телефону 269-61-02.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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